В 1т собранных фруктов содержится 82% воды . Через некоторое время содержание воды снизилось до 70%. Сколько (кг) теперь весят эти фрукты?
Математика
В 1т собранных фруктов содержится 82% воды . Через некоторое время содержание воды снизилось до 70%. Сколько (кг) теперь весят эти фрукты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1т = 1000кг * 0,82 = 820кг - воды в 1т фруктов. 1000кг - 820 = 180кг - сухого вещества в 1т.фруктов. 1000 * 0,7 = = 700кг воды стало через некоторое время. 700 + 180 = 880кг - стали весить фрукты.
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