В 1т собранных фруктов содержится 82% воды . Через некоторое время содержание воды снизилось до 70%. Сколько (кг) теперь весят эти фрукты?

Математика

В 1т собранных фруктов содержится 82% воды . Через некоторое время содержание воды снизилось до 70%. Сколько (кг) теперь весят эти фрукты?

Автор: Гость