пример (у-4486)-14603=9878+10005 помогите решить плиз!

Математика
пример (у-4486)-14603=9878+10005 помогите решить плиз!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У-4486-14603=9878+10005 у-19089=19883 у=19883+19089=38972 Вроде так) Удачи:)
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