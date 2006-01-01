Найди длину забора вокруг огорода прямоугольной формы, если его площадь 60 кв.м, а ширина 4 м.
Математика
Найди длину забора вокруг огорода прямоугольной формы, если его площадь 60 кв.м, а ширина 4 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=a*b S=60/4=15 Ответ:длина забора 15м.
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