ПОЖАЛУЙСТА... Выполните действие 6,93:(0,028+0,36•4,2)- 3,5=? Лучше в столбик плиз плиз пл??з плиз!!! T_T

Математика

ПОЖАЛУЙСТА... Выполните действие 6,93:(0,028+0,36•4,2)- 3,5=? Лучше в столбик плиз плиз пл??з плиз!!! T_T

Автор: Гость