Морфологический разбор слов Воронёнок,подоконнике,вороны Хрустальный(дворец),??битого(богатыря),иные(чудеса) Летают,увидишь,бежали (у)него,они,ты

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Морфологический разбор слов Воронёнок,подоконнике,вороны Хрустальный(дворец),??битого(богатыря),иные(чудеса) Летают,увидишь,бежали (у)него,они,ты
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вороненок-кто? имя существительное и менительный падеж, единственное число, мужской род, одушевлённое
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