Решите уравнение: 1. х(х+5)=(х+3) в квадрате (2) 2. х(х(-1))+6=х (х+3) (х-4)
Алгебра
Решите уравнение: 1. х(х+5)=(х+3) в квадрате (2) 2. х(х(-1))+6=х (х+3) (х-4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. x² +5x= x² +9 x²-x²+5x=9 5x=9 x=9:5 x=1.8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Задайте 15 вопросов к тексту: Вы когда-нибудь думали, сколько людей говорят по-анг??ийски? Точное число трудно сказать, но это более тысячи милли...
Русский язык
Математика
У хозяина 7 породистых овец. От каждой из этих овец настригли шерсти за год соответственно 6 кг 100г, 6кг 200г,6 кг, 5кг 900г, 5кг 800г, 6 кг 350г ...
Окружающий мир