Помогите с 7ым и 4ым зад
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Помогите с 7ым и 4ым зад
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7. Пианино. а) имя существительное, б) среднего рода 4. а), б)
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