Кто знает матем ???? 5. Класс !!! Объясните что такое тензис

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Кто знает матем ???? 5. Класс !!! Объясните что такое тензис
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Краткое изложение мысли, ну или проще мысль которую пытается доказать автор.часто в сочинении-рассуждении встречается.
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