Кто знает матем ???? 5. Класс !!! Объясните что такое тензис
Русский язык
Кто знает матем ???? 5. Класс !!! Объясните что такое тензис
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Краткое изложение мысли, ну или проще мысль которую пытается доказать автор.часто в сочинении-рассуждении встречается.
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