Диагональ прямоугольника авсд равна 10 угол вас равен бэтта найдите сторону вс а)10sinбэтта б)10tgбэтта в)10cosбэтта г)10/sinбэтта
Математика
Диагональ прямоугольника авсд равна 10 угол вас равен бэтта найдите сторону вс а)10sinбэтта б)10tgбэтта в)10cosбэтта г)10/sinбэтта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проведи диагональ АС она равна 10 ∠BAC=β из треугольника ABC sinβ=BC/AC BC=ACsinβ=10sinβ
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