Помогите пожалуйста решить задачу с дробями,задания 1486 за пятый класс

Математика
Помогите пожалуйста решить задачу с дробями,задания 1486 за пятый класс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А автора не додумалась написать?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Твір один день життя клима джури
Ответить
Русский язык
Образуй от глагола форму прошедшего времени. ОБОЗНАЧЬ ФОРМООБРАЗУЮЩИЙ СУФИКС а) писать б) пилить в) развеять г) клеить
Ответить
Русский язык
Пожалуйста помогите объяснить правописание!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Английский язык
Задание 1. Раскройте скобки и употребите глагол в нужной форме (Present/Past или Future Simple):1) I … (to be) 25 years old. 2) What … (to be) yo...
Ответить
Українська мова
Лексичне значення слова земля
Ответить