Помогите пожалуйста решить задачу с дробями,задания 1486 за пятый класс
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу с дробями,задания 1486 за пятый класс
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