Лексичне значення слова Земля

Гость: Гость:

Земля-1 Третья от Солнца планета, вращающаяся вокруг своей оси и вокруг Солнца 2.Суша 3 Почва, верхний слой коры нашей планеты, поверхности 4. Рыхлое темно-бурое вещество, входящее в состав коры нашей планеты 5. Страна, государство 6.Территория с угодьями, находящаяся в чьем-нибудь владении, пользовании. 6.Старинное название буквы (9 буквы кириллицы)