Лексичне значення слова Земля
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Лексичне значення слова Земля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Земля-1 Третья от Солнца планета, вращающаяся вокруг своей оси и вокруг Солнца 2.Суша 3 Почва, верхний слой коры нашей планеты, поверхности 4. Рыхлое темно-бурое вещество, входящее в состав коры нашей планеты 5. Страна, государство 6.Территория с угодьями, находящаяся в чьем-нибудь владении, пользовании. 6.Старинное название буквы (9 буквы кириллицы)
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