Спиши Выдели орфограмму ча-ща пищали кричать

Русский язык
Спиши Выдели орфограмму ча-ща пищали кричать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишали- 2-ой слог ША. Кричать 2-ой слог ЧА
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