Запиши двузначные числа, при умножении единиц которых на 8 применяется равенство 7×8=56
Математика
Запиши двузначные числа, при умножении единиц которых на 8 применяется равенство 7×8=56
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это числа 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 и 97
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Право
Власов на рынке приобрел у неустановленного лица 50 поддельных денежных знаков до??тоинством по 500 рублей, изготовленных на ксероксе. С целью сбыт...
Другие предметы
Какие поражающие факторы, возникающие при авариях на взрывопожароопасных объект??х, представляют высокую степень опасности для работающего персонал...
Русский язык
Математика
помогите мне решить плиз упростите выражение -0,6(1,6b-5)-(2.9b-8)-4(4-1.5b) и вычислите его зн??чение при b=-9/13 ( 9/13 это дробь) пожалуйста пом...
Русский язык