Власов на рынке приобрел у неустановленного лица 50 поддельных денежных знаков до??тоинством по 500 рублей, изготовленных на ксероксе. С целью сбыта поддельных денег и завладения чужим имуществом, Власов заплатил за приобретени...

Право

Власов на рынке приобрел у неустановленного лица 50 поддельных денежных знаков до??тоинством по 500 рублей, изготовленных на ксероксе. С целью сбыта поддельных денег и завладения чужим имуществом, Власов заплатил за приобретение товара пятью поддельными купюрами. Потерпевшие Вяткина и Стенина показали, что Власов рассчитывался с ними за купленные товары фальшивыми денежными знаками вечером, когда было темно. Деньги они внимательно не рассматривали, подделку денежных знаков обнаружили спустя незначительное время при пересчете выручки.

Автор: Гость