Власов на рынке приобрел у неустановленного лица 50 поддельных денежных знаков до??тоинством по 500 рублей, изготовленных на ксероксе. С целью сбыта поддельных денег и завладения чужим имуществом, Власов заплатил за приобретени...
Право
Власов на рынке приобрел у неустановленного лица 50 поддельных денежных знаков до??тоинством по 500 рублей, изготовленных на ксероксе. С целью сбыта поддельных денег и завладения чужим имуществом, Власов заплатил за приобретение товара пятью поддельными купюрами. Потерпевшие Вяткина и Стенина показали, что Власов рассчитывался с ними за купленные товары фальшивыми денежными знаками вечером, когда было темно. Деньги они внимательно не рассматривали, подделку денежных знаков обнаружили спустя незначительное время при пересчете выручки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну это незаконный оборот поддельных денежных знаков, вот вопооса только нет
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