Одно из семи чудес света-сады Семирамиды-распологалось в ...

Окружающий мир
Одно из семи чудес света-сады Семирамиды-распологалось в ...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одно из семи чудес света античного мира Висячие сады были расположены в Вавилоне. Их создание в древности связывали с некой царицей Семирамидой.
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