Пожалуйста помогите объяснить правописание!!!!!!!!!!!!!!!!!
Русский язык
Пожалуйста помогите объяснить правописание!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дисплей,литера,алгоритм,президент, оргумент,монитор,калькулятор, компьютер,процессор,домократия,информация,премера,оператор.
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