Твір один день життя клима джури

Гость: Гость:

Перший день у ТТБ він був шотом . На інший день він допоміг Жуку і Зайцю виконати не безпечне завдання снімати бенкет жаб. Осамий о станій день вони найшли бабусю вона дал ім зілля і залишилася там , вона це завдання порочила це Климові і клим добре справився з ним