Твір один день життя клима джури
Українська література
Твір один день життя клима джури
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перший день у ТТБ він був шотом . На інший день він допоміг Жуку і Зайцю виконати не безпечне завдання снімати бенкет жаб. Осамий о станій день вони найшли бабусю вона дал ім зілля і залишилася там , вона це завдання порочила це Климові і клим добре справився з ним
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