Масса котенка 300 г, что составляет 2/5 массы щенка а масса щенка составляет 3/20 массы собаки.Найдите массу собаки? помогите пожалуйста,срочно!

Математика

Масса котенка 300 г, что составляет 2/5 массы щенка а масса щенка составляет 3/20 массы собаки.Найдите массу собаки? помогите пожалуйста,срочно!

Автор: Гость