Масса котенка 300 г, что составляет 2/5 массы щенка а масса щенка составляет 3/20 массы собаки.Найдите массу собаки? помогите пожалуйста,срочно!
Математика
Масса котенка 300 г, что составляет 2/5 массы щенка а масса щенка составляет 3/20 массы собаки.Найдите массу собаки? помогите пожалуйста,срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)300:2*5=750 гр весит щенок; 2)750:3*20=5000 гр или 5 кг масса собаки
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