Знайди значения а •9,якшчо а =6, а=3
Математика
Знайди значения а •9,якшчо а =6, а=3
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А×9 6×9=54 3×9=27 -------------
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