Оборонительная система крепостей и земляные валы, сооруженные по приказу владимира вдоль притоков Днепра, защищали Русь от нападения а) хазар б) печенегов в) поляков г) византийцев
История
Оборонительная система крепостей и земляные валы, сооруженные по приказу владимира вдоль притоков Днепра, защищали Русь от нападения а) хазар б) печенегов в) поляков г) византийцев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) печенегов( Печенегам, чтобы попасть на этот берег, надо было перейти реку вброд под городом Витичевом, а затем пройти через долину реки Стугны. Но как раз здесь и стояли крепости Владимира, соединенные высокими валами. )
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