Задайте 15 вопросов к тексту: Вы когда-нибудь думали, сколько людей говорят по-анг??ийски? Точное число трудно сказать, но это более тысячи миллионов человек, что составляет 20 процентов населения мира. Английский является наи...
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Задайте 15 вопросов к тексту: Вы когда-нибудь думали, сколько людей говорят по-анг??ийски? Точное число трудно сказать, но это более тысячи миллионов человек, что составляет 20 процентов населения мира. Английский является наиболее широко распространенным языком на земле; он занимает второе место после китайского языка по числу людей, которые говорят на нём. Английский язык сейчас является родным языком около 400 миллионов человек, а официальным языком в более чем 60 странах. Если добавить к этому огромное количество людей, изучающих английский язык как иностранный язык, вы поймете, что английский язык является одним из основных мировых языков. В настоящее время 80 процентов всей информации в компьютерах на английском языке, 60 процентов всех международных телефонных звонков сделаны на английском языке, 60 процентов мировых радиостанций вещания на английском языке, и более двух третей мировых ученых пишут на английском. Английский также является основным языком международных конференций, аэропортов и управления воздушным движением, медицины, дипломатии и международных соревнований. Некоторые люди думают, что английский язык станет еще более важным как лингва-франка, в то время как большинство других языков просто вымирают. Люди уже давно заинтересованы в изучении одного языка, который мог бы стать разговорным по всему миру. Около 600 языков были предложены, в том числе эсперанто. Но английский, по мнению специалистов, имеет большие шансы стать мировым языком. Во-первых, английский язык легче учится, чем любой другой язык. Во-вторых, он легко заимствует слова из местных стран, в которые он расширяется. В настоящее время английский язык расширяется, потому что не все в мире говорят на одном виде английского языка. Есть много разновидностей английского языка; Американский язык является лишь одним из примеров. Английский меняется не только в Америке, но и в других странах тоже. Хотя различные сорта английского языка будут продолжать развиваться по всему миру, стандартный английский будет оставаться для международного общения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Какой язык является наиболее распространённым? 2.почему английский считается самым нужным? 3. Какой язык превосходит английский? 4. В скольких странах английский считается национальным? 5. Какие виды связи предпочитают английский? 6. Для чего этот язык учат другие люди? 7. Сколько процентов населения мира говорят на английском? 8. Сколько языков было предложено для выяснения международных отношений? 9. Назовите причины почему английский должен стать мировым языком ?
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