Задайте 15 вопросов к тексту: Вы когда-нибудь думали, сколько людей говорят по-анг??ийски? Точное число трудно сказать, но это более тысячи миллионов человек, что составляет 20 процентов населения мира. Английский является наи...

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Задайте 15 вопросов к тексту: Вы когда-нибудь думали, сколько людей говорят по-анг??ийски? Точное число трудно сказать, но это более тысячи миллионов человек, что составляет 20 процентов населения мира. Английский является наиболее широко распространенным языком на земле; он занимает второе место после китайского языка по числу людей, которые говорят на нём. Английский язык сейчас является родным языком около 400 миллионов человек, а официальным языком в более чем 60 странах. Если добавить к этому огромное количество людей, изучающих английский язык как иностранный язык, вы поймете, что английский язык является одним из основных мировых языков. В настоящее время 80 процентов всей информации в компьютерах на английском языке, 60 процентов всех международных телефонных звонков сделаны на английском языке, 60 процентов мировых радиостанций вещания на английском языке, и более двух третей мировых ученых пишут на английском. Английский также является основным языком международных конференций, аэропортов и управления воздушным движением, медицины, дипломатии и международных соревнований. Некоторые люди думают, что английский язык станет еще более важным как лингва-франка, в то время как большинство других языков просто вымирают. Люди уже давно заинтересованы в изучении одного языка, который мог бы стать разговорным по всему миру. Около 600 языков были предложены, в том числе эсперанто. Но английский, по мнению специалистов, имеет большие шансы стать мировым языком. Во-первых, английский язык легче учится, чем любой другой язык. Во-вторых, он легко заимствует слова из местных стран, в которые он расширяется. В настоящее время английский язык расширяется, потому что не все в мире говорят на одном виде английского языка. Есть много разновидностей английского языка; Американский язык является лишь одним из примеров. Английский меняется не только в Америке, но и в других странах тоже. Хотя различные сорта английского языка будут продолжать развиваться по всему миру, стандартный английский будет оставаться для международного общения.

Автор: Гость