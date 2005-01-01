В парке сажали деревья два года:в 2005-101 и в 2006-29.Какова вероятность ,что произвольно выбранное дерево посажено в 2005г?Ответ с точность. 0.01
Алгебра
В парке сажали деревья два года:в 2005-101 и в 2006-29.Какова вероятность ,что произвольно выбранное дерево посажено в 2005г?Ответ с точность. 0.01
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего за два года было посажено 130 деревьев. Следовательно, вероятность того, что дерево было посажено в 2005 году, — , что округлённо равно .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
ПОЖАЛУЙСТА... Выполните действие 6,93:(0,028+0,36•4,2)- 3,5=? Лучше в столбик плиз плиз пл??з плиз!!! T_T