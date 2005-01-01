В парке сажали деревья два года:в 2005-101 и в 2006-29.Какова вероятность ,что произвольно выбранное дерево посажено в 2005г?Ответ с точность. 0.01

Алгебра
В парке сажали деревья два года:в 2005-101 и в 2006-29.Какова вероятность ,что произвольно выбранное дерево посажено в 2005г?Ответ с точность. 0.01
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего за два года было посажено 130 деревьев. Следовательно, вероятность того, что дерево было посажено в 2005 году, — , что округлённо равно .
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