Произведение цифр двухзначного числа равно 20 чему равна сумма его цифр
Математика
Произведение цифр двухзначного числа равно 20 чему равна сумма его цифр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*5=20 4+5=9...... ........
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