Подъёмный кран поднимает груз массой 1,5 т на высоту 15 метров. Рассчитайте работу , ??оторую совершает подёмный кран
Физика
Подъёмный кран поднимает груз массой 1,5 т на высоту 15 метров. Рассчитайте работу , ??оторую совершает подёмный кран
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
G-10 H/m m-1.5 т=1500 кг h-15 m A-? A=g*m*h = 10*1500*15 = 225000 Дж = 225 кДж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
После соединения тонким проводом двух заряженных проводящих шаров, радиусы которых 20 см и 30 см, а потенциалы соответственно 100 В и 150 В, потенц...
Алгебра
В парке сажали деревья два года:в 2005-101 и в 2006-29.Какова вероятность ,что произвольно выбранное дерево посажено в 2005г?Ответ с точность. 0.01