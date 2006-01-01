Помогите решить 1) 2(0.6-2х)=1.2+4х 2)0.62х-46=0.42х+24
Алгебра
Помогите решить 1) 2(0.6-2х)=1.2+4х 2)0.62х-46=0.42х+24
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2(0.6 -2x) =1.2 +4x 1.2 -4x =1.2 +4x -4x -4x =1.2 -1.2 -8x =0 x=0 2) 0.62x -46 =0.42x +24 0.62x -0.42x =24 +46 0.2x =70 x=70 : 0.2 x=350
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