Сочинение на тему Ландыш 5 класс, помогите!!! Срочно!!!

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Сочинение на тему Ландыш 5 класс, помогите!!! Срочно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ландыш я считаю чудом природы. Каж­дый цветок в отдельности — это шедевр, кото­рым можно любоваться и восхищаться. Желтовато-белые колокольчики идеаль­ной формы на тонкой зелёной ножке, возвы­шающейся среди довольно широких удлинён­ных листьев. Кажется, тронь их — и зазвенят тоненько, нежно, возвещая о том, что весна в разгаре. На ландышевой поляне стоит чудесный аромат, не сравнимый ни с каким другим. Не­много сладковатый, он кружит голову, окуты­вает нас приятным дурманом. Ландыш я считаю чудом природы. Каж­дый цветок в отдельности — это шедевр, кото­рым можно любоваться и восхищаться. Желтовато-белые колокольчики идеаль­ной формы на тонкой зелёной ножке, возвы­шающейся среди довольно широких удлинён­ных листьев. Кажется, тронь их — и зазвенят тоненько, нежно, возвещая о том, что весна в разгаре. На ландышевой поляне стоит чудесный аромат, не сравнимый ни с каким другим. Не­много сладковатый, он кружит голову, окуты­вает нас приятным дурманом.
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