Сочинение на тему Ландыш 5 класс, помогите!!! Срочно!!!
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Сочинение на тему Ландыш 5 класс, помогите!!! Срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ландыш я считаю чудом природы. Каждый цветок в отдельности — это шедевр, которым можно любоваться и восхищаться. Желтовато-белые колокольчики идеальной формы на тонкой зелёной ножке, возвышающейся среди довольно широких удлинённых листьев. Кажется, тронь их — и зазвенят тоненько, нежно, возвещая о том, что весна в разгаре. На ландышевой поляне стоит чудесный аромат, не сравнимый ни с каким другим. Немного сладковатый, он кружит голову, окутывает нас приятным дурманом. Ландыш я считаю чудом природы. Каждый цветок в отдельности — это шедевр, которым можно любоваться и восхищаться. Желтовато-белые колокольчики идеальной формы на тонкой зелёной ножке, возвышающейся среди довольно широких удлинённых листьев. Кажется, тронь их — и зазвенят тоненько, нежно, возвещая о том, что весна в разгаре. На ландышевой поляне стоит чудесный аромат, не сравнимый ни с каким другим. Немного сладковатый, он кружит голову, окутывает нас приятным дурманом.
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