Сочинение-рассуждение на тему книга наш друг и советчик 7 класс
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Сочинение-рассуждение на тему книга наш друг и советчик 7 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С раннего детства мы познаем окружающий мир из книг, прочитанных взрослыми. Прочитав книги, мы начинаем узнавать все больше нового и интересного. Но некоторые случаи в произведениях, которые описаны в книгах, случаются в жизни. В этих историях всегда побеждает не богатый, а мудрый. Я люблю читать. Мои самые любимые книги – это детективы, сказки, ужасы и исторические приключения. В этих историях большинство случаев происходили в реальной жизни. Прочитав книгу, я все больше начинаю мыслить и думать, получать огромное удовольствие, узнаю массу полезного и интересного. А сколько бывает ситуаций, когда может помочь мудрый совет из книги. Летом, когда была хорошая погода, мы играли с девочками в саду. Женя предложила сделать шалаш. Я высказала свою идею, вспомнив описание шалаша из рассказа. Девочкам очень понравилось. Когда мы закончили работу, у нас получился очень красивый и большой шалаш. Я стараюсь читать везде, где бы не находилась. Книги научили меня мудрости, логике, мыслить в разных направлениях, знаниям и умению видеть перед собой цель и находить нужные средства для её достижения. Некоторые ученые и просветители считали, что без книг не возможно обойтись в жизни. И просветитель Гидро считал: «Человек перестает мыслить, когда перестает читать» . Я с ним полностью согласна. Вот почему следует стремиться к общению с умными книгами, внимать их слова, учиться у них и самому становиться мудрее.
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