В первый час автобус проехал2/5всего пути во второй час 1/3 пути а в третий остальные28 Какое расстояние проехал автобус за эти 3 часа?

Математика
В первый час автобус проехал2/5всего пути во второй час 1/3 пути а в третий остальные28 Какое расстояние проехал автобус за эти 3 часа?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/5 и 1/3 подведем к общему знаменателю 15 6/15 в первый час 5/15 во второй час 6/15+5/15=11/15 1 - 11/15=4/15 прошёл в третий час 4/15 пути = 28 28÷4×15=105 км проехал автобус за 3 часа
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