В первый час автобус проехал2/5всего пути во второй час 1/3 пути а в третий остальные28 Какое расстояние проехал автобус за эти 3 часа?

Математика

В первый час автобус проехал2/5всего пути во второй час 1/3 пути а в третий остальные28 Какое расстояние проехал автобус за эти 3 часа?

Автор: Гость