Переведите плиз(((((((((9(

Гость: Гость:

1) Пётр Капица был великим русским учёным. 2) Валентина Терешкова - первая женщина-космонавт. 3) Игорь Сикорский был известным инженером и изобретателем. 4) Александр Бакулев был успешным военным врачом. 5) Александр Суворов - великий полководец. 6) Александр Матросов - герой военных времён, известный благодаря своей отваге. А) Он лечил людей с серьёзными сердечными заболеваниями. Б) Стал известен благодаря достижениям в физике. В) Его умелые (геройские) действие спасли многих солдат. Г) Герой 18го века. Под его руководством велись многие выигранные бои. Д) Разработал вертолёт, первую летательную машину, в 1930-е. Е) Отправилась в космос в 1963.