Вставь пропущенные буквы.Объясните орфограмму , почему пишется именно так. нач_н??ет трепещ_т услы_шь Заранее спасибо!

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Вставь пропущенные буквы.Объясните орфограмму , почему пишется именно так. нач_н??ет трепещ_т услы_шь Заранее спасибо!

Автор: Гость