Вставь пропущенные буквы.Объясните орфограмму , почему пишется именно так. нач_н??ет трепещ_т услы_шь Заранее спасибо!
Русский язык
Вставь пропущенные буквы.Объясните орфограмму , почему пишется именно так. нач_н??ет трепещ_т услы_шь Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начинает-начинать-2 -спряжение Трепещут -трепетать -1- спряжение Услышишь--глагол исключение-2- спряжение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Масса котенка 300 грамм, что составляет 2/5 массы щенка.А масса щенка составляет 3/20 м??ссы собаки.Найдите массу собаки.
Математика
Помогите решить задачу 4 кл. У совы-единственного грамотного обитателя леса-закон??ились перья для письма, и она отправилась на соседенее озеро, гд...
Английский язык