Смесь кремния и угля массой 10г обработали избытком концентрированного раствора гидроксида натрия В результате выделилось 5,6 водорода(н.у.) Определите массовую долю кремния (в%) в данной смеси Только ,пожалуйста ,подробно с дано

Химия

Смесь кремния и угля массой 10г обработали избытком концентрированного раствора гидроксида натрия В результате выделилось 5,6 водорода(н.у.) Определите массовую долю кремния (в%) в данной смеси Только ,пожалуйста ,подробно с дано

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