Смесь кремния и угля массой 10г обработали избытком концентрированного раствора гидроксида натрия В результате выделилось 5,6 водорода(н.у.) Определите массовую долю кремния (в%) в данной смеси Только ,пожалуйста ,подробно с дано
Химия
Смесь кремния и угля массой 10г обработали избытком концентрированного раствора гидроксида натрия В результате выделилось 5,6 водорода(н.у.) Определите массовую долю кремния (в%) в данной смеси Только ,пожалуйста ,подробно с дано
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(смеси)=10 грамм; V(H2)=5,6 литра Уравнение реакции: Si+4NaOH=Na4SiO4+2H2 Уголь с гидроксидом натрия не реагирует n(H2)=V/Vm=5,6/22,4=0,25 моль По уравнению: n(Si)=0,5n(H2)=0,125 моль m(Si)=n*M=0,125*28=3,5 грамм массовая доля Si=3,5/10=35%
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