Через каждые две точки на рисунке провели прямую.Сколько получилось прямух?
Информатика
Через каждые две точки на рисунке провели прямую.Сколько получилось прямух?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 прямых. 4 квадратом, и 2 крестом.
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