СРОЧНО Церковный раскол подтверждает характеристику XVIIв.как "бунташного" или не имеет к ней отношения?
История
СРОЧНО Церковный раскол подтверждает характеристику XVIIв.как "бунташного" или не имеет к ней отношения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, так как при Церковном расколе церковь укрепившая свои позиции после Смуты, попыталась занять господствующее положение в политической системе страны. Однако в условиях усиления самодержавия это привело к конфликту между церковной и светской властями. Церковь проиграла. В "Бунташном веке " были народные Восстание такое как соляной бунт медный бунт восстание Степана Разина из-за того что закрепощение крестьян и вырос рост феодальных повинностей, усилился налоговой гнет , усиление приказной волокиты, попытки ограничить власть какзакам и церковный раскол. Он тоже имеет значение в этих вочтаниях.
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