СРОЧНО Церковный раскол подтверждает характеристику XVIIв.как "бунташного" или не имеет к ней отношения?

Гость: Гость:

Да, так как при Церковном расколе церковь укрепившая свои позиции после Смуты, попыталась занять господствующее положение в политической системе страны. Однако в условиях усиления самодержавия это привело к конфликту между церковной и светской властями. Церковь проиграла. В "Бунташном веке " были народные Восстание такое как соляной бунт медный бунт восстание Степана Разина из-за того что закрепощение крестьян и вырос рост феодальных повинностей, усилился налоговой гнет , усиление приказной волокиты, попытки ограничить власть какзакам и церковный раскол. Он тоже имеет значение в этих вочтаниях.