Туристы двигались по некому маршруту 3,5 часа, при этом за любой промежуток времени в 1 час они перемещались на 4 км. Какой может быть наименьшая длина всего маршрута?

Математика

Туристы двигались по некому маршруту 3,5 часа, при этом за любой промежуток времени в 1 час они перемещались на 4 км. Какой может быть наименьшая длина всего маршрута?

Автор: Гость