Туристы двигались по некому маршруту 3,5 часа, при этом за любой промежуток времени в 1 час они перемещались на 4 км. Какой может быть наименьшая длина всего маршрута?
Математика
Туристы двигались по некому маршруту 3,5 часа, при этом за любой промежуток времени в 1 час они перемещались на 4 км. Какой может быть наименьшая длина всего маршрута?
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Гость:
4 · 3,5 = 14 (км) - длина всего маршпута
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