Помогите!!!!!!срочно!!!!!!!!очень!!!!!!!прошу!!!!!!!!! (1)Мы собирались на рыбалку, когда прибежала Наташка. (2) – К тёте Марье родственник приехал, – затараторила она. – (3)Вышел на лужайку и прыгает через голову… (4) – То-...

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Помогите!!!!!!срочно!!!!!!!!очень!!!!!!!прошу!!!!!!!!! (1)Мы собирались на рыбалку, когда прибежала Наташка. (2) – К тёте Марье родственник приехал, – затараторила она. – (3)Вышел на лужайку и прыгает через голову… (4) – То-то ты вырядилась, – сказал Мишка. (5) – А собака у него – с телёнка. (6) – С лошадь, – сказал Мишка. (7) – Со слона, – поддакнул я. (8)Наташка взяла жестяную банку с червями и, заглянув внутрь, презрительно сказала: (9) – Разве это черви? (10)Вот у тёти Марьи на огороде… (11)И вывалила наших червей в глубоченную яму, приготовленную для силоса. (12)Мы с Мишкой ахнули: этих червей мы, может, с полчаса копали у конющни. (13)Я бы показал Наташке за эти штучки, но из-за Мишки не стал. (14)В последнее время я заметил, что Мишка перестал возражать Наташке. (15)А когда она улыбается и её насмешливые глаза смотрят на него, он отворачивается, даже краснеет… (16)Мишка сказал: (17) – Ладно, пошли к Марье. (18)Красных накопаем… (19)Наташка не обманула: таких огромных собак мы не видали сроду. (20)Как только мы остановились у калитки, собака подошла и, встав на задние лапы, просунула между жердинами чёрный нос, обнюхивая Мишкину голову. (21) – Она сейчас Мишке голову откусит! – чуть слышно прошептала Наташка. (22)Но собака не стала откусывать, она раскрыла красную пасть и оглушительно гавкнула. (23)Дверь распахнулась, и на пороге показался высокий мальчишка в куртке на блестящей молнии. (24) – Орион! – сказал мальчишка. – (25)Ко мне! (26)Собака, виляя хвостом, подбежала к нему. (27) – Он кусается? – спросила Наташка. (28)Мальчишка улыбнулся. (29) – Погладь, – разрешил он. (30)Наташка тут же запустила пальцы в густую собачью шерсть и спросила: (31) – А что такое Орион? (32) – Такую чепуху не знает… – сказал Мишка. – (33)Звезда какая-то… (34)Мальчишка поправил: (35) – Так называется созвездие, оно находится как раз над экватором… (36) – А как тебя зовут? – спросила Наташка. (37) – Женя, – ответил мальчишка. – (38)А тебя? (39)Наташка сказала. (40)Мишка исподлобья взглянул на неё и отвернулся. (41) – А какой породы Орион? – снова спросила Наташка. (42) – Ньюфаундленд, – сказал Женя. (43) – А что это такое? (44) – Такую чепуху не знает, – сказал Мишка. – (45)Полуостров в Америке. (46) – Остров, – опять поправил мальчишка. – (47)От Америки он отделяется проливом. (48)Мишка готов был лопнуть от злости. (49) – А ты… видел когда-нибудь ропуху[1]? – спросил он. (50) – Ропуху? – удивился Женя. – (51)А что это такое? (52) – То-то, – сказал Мишка и кивнул мне. – (53)Пошли отсюда! (По В. Козлову)* *Козлов Вильям Фёдорович – современный российский писатель, автор около пятидесяти книг для детей и взрослых, в том числе сборника рассказов «Валерка-председатель», повестей «Волосы Вероники», «Юрка Гусь» и др. 3.Укажите фрагмент текста, в котором средством выразительности речи является ирония. 1)– А собака у него – с телёнка. – С лошадь, – сказал Мишка. – Со слона, – поддакнул я. 2)Как только мы остановились у калитки, собака подошла и, встав на задние лапы, просунула между жердинами чёрный нос, обнюхивая Мишкину голову. 3)Дверь распахнулась, и на пороге показался высокий мальчишка в куртке на блестящей молнии. – Орион! – сказал мальчишка. – (25)Ко мне! 4)– Он кусается? – спросила Наташка. Мальчишка улыбнулся. – Погладь, – разрешил он. 4.Из предложений 1 – 4 выпишите слова, в которых правописание приставки зависит от её значения 5.Из предложений 8 – 11 выпишите слово, написание которого определяется правилом: «В полных страдательных причастиях прошедшего времени пишется НН». 6.Замените просторечное слово СРОДУ в предложении 19 стилистически нейтральным синонимом. 8.Выпишите грамматическую основу предложения 9. 9.Среди предложений 8 – 14 найдите предложение с обособленным распространённым согласованным определением. 10. В приведённых ниже предложениях из текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при вводном слове. Наташка взяла жестяную банку с червями и,(1) заглянув внутрь,(2) презрительно сказала: — Разве это черви? Вот у тёти Марьи на огороде… И вывалила наших червей в глубоченную яму, (3) приготовленную для силоса. Мы с Мишкой ахнули: этих червей мы, (4) может, (5) с полчаса копали у конюшни. 11. Укажите количество грамматических основ в предложении 35. Ответ запишите цифрой. 12. В приведённых ниже предложениях из текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями предложения, связанными подчинительной связью. Как только мы остановились у калитки,(1) собака подошла и,(2) встав на задние лапы,(3)просунула между жердинами чёрный нос,(4) обнюхивая Мишкину голову.

Автор: Гость