Запишите словосочетания в два столбика в зависимости от правил написания имён пр??лагательных. 1 столбик( жи, ши, ча, ща, чу,щу ) 2 столбик( чк, чн, нч, нщ, щн ) Ручной щегол, чудный день, вечный огонь, конечная остановка, шинн...

Русский язык

Запишите словосочетания в два столбика в зависимости от правил написания имён пр??лагательных. 1 столбик( жи, ши, ча, ща, чу,щу ) 2 столбик( чк, чн, нч, нщ, щн ) Ручной щегол, чудный день, вечный огонь, конечная остановка, шинный завод, удачный ответ, загадочный шум, чудесное путешествие, живой уж, овощной магазин, крошечный котёнок, отличный чертёж.

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