Запишите словосочетания в два столбика в зависимости от правил написания имён пр??лагательных. 1 столбик( жи, ши, ча, ща, чу,щу ) 2 столбик( чк, чн, нч, нщ, щн ) Ручной щегол, чудный день, вечный огонь, конечная остановка, шинн...

Русский язык
Запишите словосочетания в два столбика в зависимости от правил написания имён пр??лагательных. 1 столбик( жи, ши, ча, ща, чу,щу ) 2 столбик( чк, чн, нч, нщ, щн ) Ручной щегол, чудный день, вечный огонь, конечная остановка, шинный завод, удачный ответ, загадочный шум, чудесное путешествие, живой уж, овощной магазин, крошечный котёнок, отличный чертёж.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 столбик - ручной щегол, чудный день, шинный завод, чудесное путешествие, живой уж, а остальные слова во второй столбик
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста 6.а),б) пожалуйста посмотрите на таблицу и напишите
Ответить
Английский язык
Как перевести на английский: ученика ждет экзамен
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста, очень надо
Ответить
Математика
Помогите решить иррациональные уравнения 8 класс
Ответить
Русский язык
Помогите решить 1 класс задание номер80
Ответить