1. Усатновите соответствие между формулой вещеста и классом веществ.  1) Ca(OH)2                   а) кислая соль  2) NaHCO3                   б) нерастворимое основание  3)Fe(OH)2                      в) щелочь  4) H2SiO3     ...

Химия
1. Усатновите соответствие между формулой вещеста и классом веществ.  1) Ca(OH)2                   а) кислая соль  2) NaHCO3                   б) нерастворимое основание  3)Fe(OH)2                      в) щелочь  4) H2SiO3                      г)амфотерный гидроксид  5) Cu(NO3)2                  д) средняя соль                                            е) кислота   Дайте название веществ.   2. Усатновите соответствие между схемой реакции и хар-кой этой реакции.   1) Fe(OH)3 (под воздействием t) ---- (типа стрелочка))  ...  2) BaO + SO3 ---- ...  3) Zn + HCl ---- ...  4) H2SO4 + KOH ---- ... Характеристика: а) соединения, без изменения степеней окисления б) замещения, экзотермическая в) обмена, эндотермическая г) соединения, окислительно-восстановительная д)обмена, эндотермическая е) разложения, эндотермическая   3. Установите соответствие между формулой соли и характером в её водном растворе. Формула соли:                                      Характер среды: 1) Li2CO3                                               а) щелочная 2) Ba(NO3)2                                           б) кислотная 3) ZnCl2                                                   в) нейтральная 4) Ca(CH3COO)2       Запишите уравнение реакции гидролиза одной соли(по выбору). 4. Усатновите соответствие между формулами исходных веществ и продуктов реакции.       Исходные вещества:  1) SO3 +H20 2) SO3 + KOH 3) SO3 + K20 4) SO2 + KOH       Продукты: а)K2SO4 + H20 б)H2SO3 в)K2SO3 г)H2SO4 д)K2SO3 + H20 е)K2S04   Пожалуйста, помигите)
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Гость:
1) 1-в, 2-а, 3-б, 4-е, 5-д 2) 1-е.  2-а, 3-б, 4-д 3) 1-а, 2-в. 3-б, 4-а 4) 1-г. 2-а. 3-е, 4-д                            
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