1)Утром мальчик поймал 10 рыб,а вечером -8.Из них было 12 карасей , а остальные -окуни.С??олько окуней поймал мальчик? 2)На пришкольном участке дети вырастили 3 тыквы, по 6 кг каждая,и ещё один кабачок массой 2 кг.Найди массу ...
Математика
1)Утром мальчик поймал 10 рыб,а вечером -8.Из них было 12 карасей , а остальные -окуни.С??олько окуней поймал мальчик? 2)На пришкольном участке дети вырастили 3 тыквы, по 6 кг каждая,и ещё один кабачок массой 2 кг.Найди массу тыкв и кабачка вместе. 3) На лугу пасутся 12 коров , а овец- на 7 меньше.Сколько всего коров и овец пасётся на лугу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 +8 -12 = 6 окуней поймал мальчик всего
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