1)В 9 коробках расположила 54кг винограда, поровну в каждую. Сколько потребуется таких коробок, чтобы расположить 126кг винограда? 2)Сколько килограммов винограда в 7 таких коробках? ВСЁ В 1 ДЕЙСТВИЕ

Математика

1)В 9 коробках расположила 54кг винограда, поровну в каждую. Сколько потребуется таких коробок, чтобы расположить 126кг винограда? 2)Сколько килограммов винограда в 7 таких коробках? ВСЁ В 1 ДЕЙСТВИЕ

Автор: Гость