1)В 9 коробках расположила 54кг винограда, поровну в каждую. Сколько потребуется таких коробок, чтобы расположить 126кг винограда? 2)Сколько килограммов винограда в 7 таких коробках? ВСЁ В 1 ДЕЙСТВИЕ

Математика
1)В 9 коробках расположила 54кг винограда, поровну в каждую. Сколько потребуется таких коробок, чтобы расположить 126кг винограда? 2)Сколько килограммов винограда в 7 таких коробках? ВСЁ В 1 ДЕЙСТВИЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
54:9=6(кг)в одной коробке 126:6=21(коробка)понадобиться для для того,чтобы разложить 126кг 7*6=42(кг)поместиться в 7 коробках
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