1)В какой части стебля расположены трахеиды и древесные волокна? 1-древесине 2-кор?? 3-сердцевине 4-камбии 2)Как называется часть стебля в которой откладывается запас питательных веществ? 1-древесине 2-коре 3-сердцевине 4-ка...

Биология

1)В какой части стебля расположены трахеиды и древесные волокна? 1-древесине 2-кор?? 3-сердцевине 4-камбии 2)Как называется часть стебля в которой откладывается запас питательных веществ? 1-древесине 2-коре 3-сердцевине 4-камбий 3) Какую функцию выполняет камбий? 1-рост стебля в длину 2-рост стебля в толщину 3-запас питательных веществ 4-проводящую

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