Много программ- то хорошо или плохо?
Информатика
Много программ- то хорошо или плохо?
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Гость:
Плохо потому что не знаешь потом куда зайти
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