Помогите решить задачу: Дед с волком, козой и капустой хочет переплыть на другой б??рег. Влодке вместе с ним может поместиться либо волк, либо коза, либо капуста. Оставшись на берегу без деда, коза съест капусту, а волк спугнет...

Математика
Помогите решить задачу: Дед с волком, козой и капустой хочет переплыть на другой б??рег. Влодке вместе с ним может поместиться либо волк, либо коза, либо капуста. Оставшись на берегу без деда, коза съест капусту, а волк спугнет козу.Как деду переправиться без потерь.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала Волка, потом козу а потом капусту
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