Помогите решить задачу: Дед с волком, козой и капустой хочет переплыть на другой б??рег. Влодке вместе с ним может поместиться либо волк, либо коза, либо капуста. Оставшись на берегу без деда, коза съест капусту, а волк спугнет...

Математика

Помогите решить задачу: Дед с волком, козой и капустой хочет переплыть на другой б??рег. Влодке вместе с ним может поместиться либо волк, либо коза, либо капуста. Оставшись на берегу без деда, коза съест капусту, а волк спугнет козу.Как деду переправиться без потерь.

Автор: Гость