Скласти 4-5 речень.Як до зими готується зайчик?
Другие предметы
Скласти 4-5 речень.Як до зими готується зайчик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прийшла зима і зайчик починається готуватися до зими. Він наїдається і йде лягати у свою нору, там де всю зиму буде спатки, аж до весни. В нірку він звичайно, принесе сіно, щоб не змерзнути.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
100кг гвоздей уравновешены на весах железными играми.Весы затопило водой.Весы сохранят равновесие под водой,почему?