Скласти 4-5 речень.Як до зими готується зайчик?

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Скласти 4-5 речень.Як до зими готується зайчик?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прийшла зима і зайчик починається готуватися до зими. Він наїдається і йде лягати у свою нору, там де всю зиму буде спатки, аж до весни. В нірку він звичайно, принесе сіно, щоб не змерзнути.
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