Пожалки сделайте 5 номер . заранее благодарю, спасибо.!
Математика
Пожалки сделайте 5 номер . заранее благодарю, спасибо.!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ будет А потому что получается 3х+0.75=7.5 3х=7.5-0,75 3х=6.75 х=6.75:3 х=2.25
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