Упростите выражение ( а+3)во 2 степени - 4а (а+1)
Алгебра
Упростите выражение ( а+3)во 2 степени - 4а (а+1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А^2+2*3*a+3^2-4a^2-4a=a^2+6a+9-4a^2-4a= -3a^2+2a+9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Литература
Ребятки ну подскажите пожалуйста !!! Название игры мобильной в которой даётся фото одна и нужно в поле ввода написать что находится на фото допусти...
Другие предметы
Якими мають бути сiмейнi обовязки. Як уникнути конфлiктних стосункiв з рiдними . Пом??гите пожайлуста правильно написать.
Русский язык
Помогите пожалуйста. Сочинение. Прекрасным может быть любой уголок природы в любое время года в любой местности. Вы согласны ? Напишите о том, чт...