Помогите пожалуйста!!! Сочинение. Прекрасным может быть любой уголок природы в любое время года в любой местности. Вы согласны? Напишите о том, что вы неожиданно или впервые открыли для себя прекрастного в той местности.
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Помогите пожалуйста!!! Сочинение. Прекрасным может быть любой уголок природы в любое время года в любой местности. Вы согласны? Напишите о том, что вы неожиданно или впервые открыли для себя прекрастного в той местности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иду я по лесу весной и вижу перед собой речку, а по ней плывёт утка, утята и селезень. А потом в речку зашёл медведь с медвежатами и стал ловить рыбу и я прям видела как выпрыгивает рыба. Потом пришла на это же место осенью и тоже красиво листья падают и лес красно жёлтый и листья тоже в воде. Одним словом красота!
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