Длины сторон прямоугольника 18 см и 24см .Найдите отношение длин его сторон .Запишите три отношения ,равные отношению данных чисел Помогите срочно желательно с фотографией
Математика
Длины сторон прямоугольника 18 см и 24см .Найдите отношение длин его сторон .Запишите три отношения ,равные отношению данных чисел Помогите срочно желательно с фотографией
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18:24=3:4 3/4=6/8=12/16=36/48 Ответ: отношение сторон равно 3:4 Три отношения: 6:8; 12:16; 36:48
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Математика