Длины сторон прямоугольника 18 см и 24см .Найдите отношение длин его сторон .Запишите три отношения ,равные отношению данных чисел Помогите срочно желательно с фотографией

Математика

Длины сторон прямоугольника 18 см и 24см .Найдите отношение длин его сторон .Запишите три отношения ,равные отношению данных чисел Помогите срочно желательно с фотографией

Автор: Гость