Ответьте какая главная задача стоит перед человеком попавшим в толпу
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Ответьте какая главная задача стоит перед человеком попавшим в толпу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача человека попавшего в толпу задача не пониковать и бить на чеку потому что часто люди попадавшие в толпы людей теряли вещи
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