Сторона квадрата на 3 см меньше одной из сторон прямоугольника и на 5 см больше его другой стороны. Найдите сторону квадрата, если его площадь на 45см^2больше площади данного прямоугольника

Математика
Сторона квадрата на 3 см меньше одной из сторон прямоугольника и на 5 см больше его другой стороны. Найдите сторону квадрата, если его площадь на 45см^2больше площади данного прямоугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*3*45*45=30375см ответ: площадь прямоугольника 30375
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