Помогите пожалуйста написать развёрнуты ответ на вопрос. Представители Московск??й знати в комедии "Горе от ума"?

Литература
Помогите пожалуйста написать развёрнуты ответ на вопрос. Представители Московск??й знати в комедии "Горе от ума"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самыми яркими представителями Московской знати в произведении является Фамусовское общество. Оно не образовано, не вежливо, не открыто и не честно друг перед другом. Каждый его представитель хочет похвастаться перед другим своими чинами, показать себя с лучшей стороны, но все это лишь глупые попытки не казаться жалким. Главного героя(уже забыла имя) они считают ненормальным, веяно твердя, что тот несёт ахинею. Они не хотят слушать и услышать его, они на хотят меняться и расти над собой. Фамусовское общество достигло "пика" своего развития. Ну как-то так, ну там ещё додумать можно, я уже подзабыла о чем там , давно проходили
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